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فاروق الباز: «سد النهضة الآن لا يُهدد منسوب نهر النيل»

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فاروق الباز: «سد النهضة الآن لا يُهدد منسوب نهر النيل» فاروق الباز: «سد النهضة الآن لا يُهدد منسوب نهر النيل»

التحرير

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قال العالم الدكتور فاروق الباز، إن منظومة البحث العلمي في بها خلل كبير، لافتًا إلى أننا ننفق أقل من 1% من الناتج القومي على المنظومة، بينما إسرائيل تُنفق 4.7% من ناتجها القومي، موضحًا أن الدستور لم يُطبق حتى الآن فيما يخص نسبة الإنفاق.

وأضاف الباز، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن مصر لم تتفاوض فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي بطريقة جيدة، مستكملًا: «وإلا مكنش وصل الحال لما نحن عليه».

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وأكد أن «سد النهضة الآن لا يُهدد منسوب نهر النيل، والأزمة ستظهر حسب فترة تخزين المياه في السد»، مشيرًا إلى أن السودان سوف تستفيد من الطاقة الكهربائية التي تُنتج من السد، موضحًا أنه كان على مصر أن تعرض بناء سد النهضة على إثيوبيا ولكن بسبب «خيبتنا» لم نفعل ذلك.

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