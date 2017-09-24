العرابي يشكر الجهود الشعبية لدعم مرشحة مصر في اليونسكو

القاهرة- أ ش أ:

صرح محمد العرابي، مدير الحملة الانتخابية للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر والقارة الأفريقية لمنصب المدير العام لليونسكو اليوم الأحد، بأن الفعاليات الشعبية غير الرسمية ئلتي تمت مؤخراً لمساندة ترشيح خطاب وآخرها مؤتمر النقابات المهنية تدل على تكاتف الشعب المصري خلف الترشيح، وعلى إيمانه بمقومات مصر الحضارية والثقافية والفكرية، وبالإمكانيات الكبيرة لمرشحته التي تؤهلها لقيادة منظمة اليونسكو.

ووجه العرابي، الشكر لكافة الجهود الشعبية التي تتم بعيداً عن الإطار الرسمي، ومن ضمنها الحملة الشعبية لدعم الترشيح والتي تضم عدداً كبيراً من الشباب المتطوع والذين قرروا التواصل من تلقاء أنفسهم مع السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر لطلب دعم مرشحتنا لشعورهم بأهمية هذا الترشيح، وبأحقية مصر في تبوء هذا المنصب الهام.

وفيما يتعلق بجهود الحملة الرسمية للترشيح، أشار العرابي إلى أن ملف الترشيح كان حاضراً بقوة في اللقاءات رفعية المستوي التي تمت علي هامش أعمال الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تركز الحملة الرسمية جهودها في الفترة الحالية داخل منظمة اليونسكو، من خلال التواصل بصورة مستمرة مع المندوبين الدائمين لمختلف الدول الذين يقومون بالتصويت، كما تكثف سفاراتنا المعتمدة لدي الدول أعضاء المجلس التنفيذي من جهودها لاستقطاب تأييد أكبر عدد من الأصوات، حيث تتم تحركات مشتركة بالتنسيق مع السفراء الأفارقة، وسفراء السعودية، والإمارات، والبحرين للترويج الجماعي للترشيح.