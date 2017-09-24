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وزير الإسكان أمام "النواب": للأراضي الزراعية بُعدًا استراتيجيًا يستدعي آليات واضحة لتعريفها

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان أمام "النواب": للأراضي الزراعية بُعدًا استراتيجيًا يستدعي آليات واضحة لتعريفها

03:49 م الأحد 24 سبتمبر 2017

القاهرة - (أ ش أ):

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الأراضي الزراعية تمثل بُعدًا استراتيجيًا كبيرًا، يستدعي آليات واضحة لتعريفها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، بحضور وزير التخطيط و12 محافظًا.

وأوضح مدبولي أن تعريف الأراضي الزراعية في الواقع المصري بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى وآليات جديدة للتعامل معها من قبل ، ودراسة إمكانيات الإدراج ودخولها للحيز العمراني.

وأضاف الوزير أن إحدى المشكلات التي نعاني منها هي تعريف الأرضي الزراعية وإمكانية ضمها للحيز العمراني وهل الأرض الزراعية المسجلة، أم الأرض التي تنتج إنتاج زراعي حقيقي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة، ومن ثم لابد من إعادة النظر في تعريفها.

وتابع مدبولي : "في أحد الأماكن كنا نريد ضم مساحة من الأراضي الزراعية للحيز العمراني، إلا أن الإدارات الزراعية رفضت، في الوقت الذي يتم عليها بناء بشكل عشوائي، ومن ثم في النهاية تم ضمها بعد أن تم البناء العشوائي عليها بكثرة".

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