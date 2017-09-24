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سفير مصر الجديد في روما يسلم رسالة من السيسي إلى نظيره الإيطالي

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سفير مصر الجديد في روما يسلم رسالة من السيسي إلى نظيره الإيطالي سفير مصر الجديد في روما يسلم رسالة من السيسي إلى نظيره الإيطالي

التحرير

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قدم هشام بدر سفير، الجديد بروما، اليوم الأحد، أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن بدر نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح ، واهتمامه الكبير بدعم العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين، خاصة في ضوء التاريخ الحافل لهذه العلاقات عبر آلاف السنين، وأكثر من 100 عام على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، والتي تُجسد خصوصية العلاقة التي أفرزتها حقائق التاريخ والجغرافيا وجعلت إيطاليا الدولة الأكثر تفهما لقضايا الشرق الأوسط.

ونقل بدر رسالة تقدير من السيسي للرئيس الإيطالي، يؤكد فيها أن الذاكرة المصرية لن تنسى الموقف الإيطالي الداعم لشعب مصر في مرحلة شديدة الحرج في تاريخه الحديث، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، خاصة مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

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وفيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجينى، أكد بدر التزام القيادة السياسية باستمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق في البلدين، مع التزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ومن جانبه، نقل الرئيس الإيطالي تحياته وتقديره للسيسي، مؤكدا الأهمية التي توليها بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر، وأن الفرصة سانحة لتوسيع وترسيخ هذه الشراكة الهامة، وحرص بلاده على التنسيق والتشاور في كل القضايا التي تهم الجانبين وتمثل لهما تحديا مشتركا، في مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع في البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والموضوعات الإقليمية الأخرى، منها الموقف في ليبيا وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط.

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