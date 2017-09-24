ننشر أسماء الحاصلين على أحكام في قضية "أحداث الدفاع الجوي"

كتب ـ عمرو علي:

ينشر "مصراوي" أسماء المتهمين في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سيد مشاغب و4 آخرين بالسجن لمدة ٧سنوات، والمؤبد لمتهمين آخرين، كما عاقبت المحكمة، ثلاثة متهمين بالسجن ١٠سنوات، وعاقبت متهم بالسجن ٥سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن ثلاثة سنوات، ومتهم سنتين، كما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات القضية.

والحاصلون على حكم بالسجن المؤبد هما: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، والمضي بحقهم السجن المشدد 7 سنوات هم: رمضان سعد ومصطفى محمود وعمر الشريف ومصطفى عبد النبي، وسيد علي محمود "سيد مشاغب".

وجاءت قائمة الصادر بحقهم حكم السجن المشدد 10 سنوات هم: محمد شحات وياسر عثمان وأشرف حمدان، والصادر بحقهم حكم السجن 3 سنوات هم: صابر جعفر وأمجد الحسيني وعلي شعبان، والصادر ضده حكم السجن سنتين هو: أحمد علي، وبراءة جمال وهبة وعمر صلاح.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبى بإستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ" وايت نايتس " في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.