بقوة 700 حصان.. «أودي» تستعد لطرح نسخة هجين قوية من «RS7»

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تجهز شركة "أودي" الألمانية لطرح إصدار جديد من سيارتها الشهيرة "RS7”، يعمل بمحرك هجين قادر على التعامل مع مصادر الطاقة الكهربائية والوقود المحروق.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن المحرك سيعمل على ضخ قوة حصانية مقدارها 700، لتصبح واحدة من أقوى إصدارات الشركة الألمانية على مستوى الإصدارات التي تعمل بمحركات الهجين.

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ومن المتوقع أن تحمل السيارة سمات تقنية واسعة على مستوى المحرك، تؤهلها للنزول في مختلف الأسواق العالمية، لاسيما وأنها تتمتع بمحرك هجين قوي، وهو الأمر الذي يعزز فرصها التنافسية.