برلمانيون عن «إسقاط الجنسية»: للتنكيل بالمعارضين السياسيين

التحرير

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رفض عدد من نواب البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة.

من جانبه قال النائب محمد عبدالغني عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب، إن ما نص عليه قانون إسقاط الجنسية غريب ولم يحدث في تاريخ مصر ولا في أي دولة أخري، مضيفا أن القانون به كلام خطير، ويجب أن نحرص كمجلس النواب على عدم الموافقة على هذا القانون.

وأكد عبدالغني، أن من ينتمي للجماعة الإرهابية وممارستها للإرهاب داخل مصر هو من ينزع عنه الجنسية المصرية، لكن لا يمكن أن يشمل هذا القانون المعارضين أو أصحاب الآراء السياسية، لافتا إلي أن نص القانون خطير للغاية.

بينما اعترض النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، على مشروع قانون إسقاط الجنسية الصادر من مجلس الوزراء، معتبرًا أنه سيتم توظيف القانون للتنكيل بالمعارضين السياسيين، حيث إنه يأتي في التوقيت الخاطئ تماما الذي يتم فيه مهاجمة مصر حقوقيا، ويتم اتهامها بالتضييق والنيل من الحريات، لنؤكد نحن ذلك ونصدر قوانين لها صفة "القمعية"على حد قوله.

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وقال خليل، فى تصريح لـ«التحرير»، إن القانون لا يعاقب فقط من يطبق عليه، وإنما يؤذي أبناءه وعائلته، فيتم وصف أبيهم بالخائن الذي أصبح دون جنسية، وربما يتم استغلال مسألة إسقاط الجنسية من جانب أنظمة أخرى قادمة تتوسع في تطبيقه، وأن ذلك يأتي بديلا الآن عن القوانين المشجعة للاستثمار والتجارة والمحفزة للناس، وأصبحت اهتماماتنا تتركز على إصدار مثل هذه القوانين المشبوهة.

فى حين قالت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن القانون لا يجب أن تصاحبه موجات انتقاد أو اعتراض، لأن فلسفته قائمة وببساطة على أن من يتآمر على أمن البلاد ويهدد استقرارها يجب حرمانه من جنسيتها، ويندرج تحت بند الخائن، وبالتالى لا يستحق جنسية بلد يريد إلحاق الضرر بها.

وأضافت ناشد، فى تصريح لـ«التحرير» أن تفعيل القانون سيكون عبر مراحل دقيقة من إثبات التهمة، وستكفل بنود القانون إثبات التعاون والتخابر مع الكيانات الإرهابية، وأنه بخلاف العقوبة الجنائية سيتم حرمانه من الجنسية المصرية.

وكانت الحكومة قد أقرت الأربعاء الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، ليشمل المنضمين لجماعات تمس بالنظام العام.