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«صلاح» يقود ليفربول للفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي

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«صلاح» يقود ليفربول للفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي «صلاح» يقود ليفربول للفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي

التحرير

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تمكن فريق ليفربول من الفوز على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن مافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 14 من اللقاء، وعزز كوتينيو من تقدم الريدز في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يقلص ليستر الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق الياباني أوكازاكي.

وفي الشوط الثاني أضاف ليفربول الثالث عن طريق هيندرسون في الدقيقة 67 بعد مراوغة رائعة للدفاع، وقلص فاردي النتيجة مجددًا بعدها بدقيقتين، وأهدر اللاعب نفسه فرصة احراز التعادل بعد اهدارة ركلة جزاء في الدقيقة 73 تصدى لها مينيوليه.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ11 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد ليستر عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

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التحرير

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