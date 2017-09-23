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الهند تعتبر باكستان "مصنعا لتصدير الارهاب"

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مصراوي Masrawy

الهند تعتبر باكستان "مصنعا لتصدير الارهاب"

07:38 م السبت 23 سبتمبر 2017

وزيرة خارجية الهند اثناء القاء كلمتها امام الجمعية

انتقدت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج باكستان امام الامم المتحدة السبت بقولها ان جارتها تنتج "ارهابيين" الى العالم بينما تنتج الهند اطباء ومهندسين من الدرجة الاولى.

وتساءلت سواراج خلال كلمة القتها امام الجمعية العامة للامم المتحدة "لماذا الهند اليوم قوة عظمى في تكنولوجيا المعلومات معترف بها في العالم، وباكستان معترف بها فقط كمصنع مهم لتصدير للإرهاب"؟

وقالت "لقد أنتجنا العلماء والأطباء والمهندسين، ما الذي أنتجتموه؟ لقد أنتجتم الإرهابيين".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي اتهم في وقت سابق الهند بانها "قوة كبيرة وعشوائية" في كشمير.

يذكر ان العلاقات بين الهند وباكستان تشهد توترا في الاونة الاخيرة، وخصوصا حول كشمير.

يشار الى ان الدولتين النوويتين خاضتا ثلاث حروب منذ حصولهما على استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها على كشمير الواقعة في منطقة الهيمالايا.

وعقب خطاب عباسي الخميس امام الجمعية العامة للامم المتحدة، رد دبلوماسي هندي واصفا باكستان بانها "بلاد الارهاب".

وتتهم دلهي اسلام اباد بتدريب وتسليح ناشطين والسماح لهم بالتسلل الى الجزء الهندي من كشمير، لكن باكستان تنفي ذلك.

وكان الجيش الباكستاني اعلن الجمعة مقتل ستة اشخاص واصابة اكثر من عشرين اخرين بجروح في اطلاق نار من جانب القوات الهندية قرب الحدود مع كشمير.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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