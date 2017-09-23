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مدرب الإسماعيلي: جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في لقاء الأهلي

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مدرب الإسماعيلي: جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في لقاء الأهلي مدرب الإسماعيلي: جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في لقاء الأهلي

التحرير

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أبدى الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، سعادته فوز فريقه اليوم على الأسيوطى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدورى العام.

أكد  ديسابر، فى تصريحاته بعد المباراة،  أن هناك أسباب كثيرة وراء حصد الفريق الثلاث نقاط اليوم أهمها التمركز الدفاعى السليم للاعبين.

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وقال الفرنسي، أن أهم مكاسب المباراة هى ظهور اللاعبين عبد الرحمن مجدى ومحمد الصادق بشكل أكثر من رائع خلال سير المباراة.

وأضاف المدير الفنى للإسماعيلي، أن الاستقرار على التشكيل سيظهر خلال المباريات القادمة ، وليس هناك ما يسمى باللاعب  الأساسى أو الاحتياطى فالجميع جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلي القادمة.

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التحرير

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