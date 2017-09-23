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«بيجو» تطرح نسخة كهربائية لـ«208» و«2008»

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«بيجو» تطرح نسخة كهربائية لـ«208» و«2008» «بيجو» تطرح نسخة كهربائية لـ«208» و«2008»

التحرير

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تنوي شركة "بيجو" الفرنسية، الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب عليها في الآونة الأخيرة.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز"، فإن الشركة الفرنسية ستقوم بطرح نسختين كهربائيتين من سيارتيها "208” و"2008” خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار خطتها لتوسيع نطاق الإنتاج الكهربائي لموديلاتها.

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وتنوي الشركة الفرنسية تقديم تقنية الاستهلاك الاقتصادي للبطارية الخاصة بالإصدارات الكهربائية خلال 2018، وذلك في إطار خطة التطوير التي تتبعها في إصداراتها الهجين والكهربائية.

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التحرير

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