بالصور.. وزير الصحة يستهل زيارته للأقصر بتفقد مستشفى العديسات

الأقصر - محمد محروس:

استهل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة زيارته لمحافظة الأقصر، اليوم السبت، بتفقد مستشفيات العديسات المركزي والدير ضنت متابعته لأعمال التطوير التي تجري بـ5 مستشفيات حكومية بالمحافظة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه بينها 670 مليون جنيه لأعمال إنشاءات المبانى الجديدة.

رافق وزير الصحة، خلال جولته محمد بدر محافظ الأقصر وقيادات الوزيع واستمع لشرح مفصل عن أعمال التطوير التي تجري بالمستشفيتان.

وأثناء تفقده لمستشفي العديسات استوقفه أحد المواطنين وطالبه بإزالة السنترال والزاوية الملاصقة للمستشفي وتوسعتها.

وشهدت الأقصر قبل شهور افتتاح مستشفى أرمنت المركزى الجديد وتحويله إلى مستشفى تعليمي، فيما يتم خلال شهر أكتوبر القادم افتتاح مستشفى الأقصر العام بعد تطويره، فيما يشهد شهر مارس من العام المقبل افتتاح مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية وذلك بتكلفة مالية تخطت المليار جنيه ضمن خطة للارتقاء بمستشفيات المحافظة وتحويلها لمستشفيات نموذجية.

ومن المقرر افتتاح المبني الجديد لمستشفى الأقصر العام بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات منتصف شهر أكتوبر المقبل بتكلفة بلغت 133 مليون لأعمال الإنشاءات، ونحو 100 مليون للتجهيزات، وسيشتمل المبنى الجديد على توظيف خدمات جديدة وهى إدخال 50 ماكينة غسيل كلوى، و30 حضانة منها 15 بجهاز تنفس صناعى، و13 سرير عناية مركزة عامة، و5 أسرة عناية مركزة قلب وقسم طوارئ حديث سعة 21 سريرا، وأقسام داخلية بسعة 115 سريرا، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين.