أحدهم بـ60 ألف دولار.. أفضل 8 سيارات من حيث الآداء ننتظرها العام المقبل

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يظل الأداء واحد من أهم العوامل التي تتحكم بشكل رئيسي في اختيارات جمهور السيارات على مستوى العالم، لاسيما في ظل عشرات الموديلات التي تغزو الأسواق العالمية بين فترة وأخرى، وهو المعيار الذي يتم تصنيف السيارات من خلاله بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق يستعرض موقع "رود آند تراك" قائمة بأفضل السيارات من حيث الأداء على مستوى العالم، من المتوقع أن تحرز لقب الأفضل على مدار العام المقبل..

أودي TTRS

تظل واحدة من السيارات الأقوى على مستوى الأداء، خاصة وأنها تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، تجعله قادر على ضخ أكثر من 400 حصان على مستوى القوة التي يضخها لأجزائه، كما أن السيارة الألمانية تملك سمات واضحة في الانتقال السريع بين المراحل المختلفة للسرعات.

بنتلي كونتننتال GT سوبر سبورت

بقدرات خارقة للمحرك تقترب من 600 حصان، حجزت السيارة العالمية لنفسها مكانًا وسط الأقوى في الأسواق العالمية، لاسيما مع إمكانية وصولها لسرعات تقترب من 300 كم/ ساعة كحد أقصى، وهو الأمر الذي يجعلها منافسة قوية على لقب الأقوى لهذا العام.

ألفا روميو جوليا

تعد أول إصدارات الدفع الخلفي لهذا الجيل من السيارة الإيطالية، وتم تصنيعها بالتعوان مع شركة "فيريري"، وهو الأمر الذي يمكن أن يمثل تفسيرًا واضحًا لتمتعه بقوة كبيرة على مستوى المحرك، والانتقال السريع من وضع الثبات إلى أقصى سرعات ممكنة للسيارة.

شيفروليه كمارو ZL1

يمكن اعتبارها واحدة من أكثر السيارات توفيرًا لقوة الأداء بعد أن زودتها الشركة الأمريكية بمجموعة من المميزات التقنية والفنية خلال السير بسرعات عالية، وهو الأمر الذي يمثل تطويرًا لكفاءتها بشكل عام على مستوى القدرات الفنية للمحرك، ويصل سعرها إلى أكثر من 60 ألف دولار.

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هوندا سيفيك Type R

أقوى إصدارات السلسلة الأشهر لسيارات الشركة اليابانية، والتي أضافت إليها العديد من القدرات الفنية، غير أنها لا تزال تعاني من ضعف القدرات الخاصة بالمحرك مقارنة بالمنافسين، إذ يضخ المحرك 306 حصان فقط.

لامبورجيني هيوريكن

تعد واحدة من أصحاب الأداء الأفضل على مستوى قوة المحرك والسرعة اللازمة للانتقال من الثبات إلى المستويات المتلاحقة من السرعات القصوى للسيارة، لاسيما في ظل امتلاكها لمحرك ذو قوة تزيد عن 650 حصان.

مرسيدس AMG GTR

ربما يصفها البعض بأنها الأأقوى في تاريخ مرسيدس، وذلك لامتلاكها محرك بقوة 570 حصان، قادر على توفير القوة اللازمة للسيارة، بحيث تدرك المستويات المتتالية من السرعات القصوى بشكل متدرج وبسهولة ويسر واضحين.

بورش 911 GT3

بقدرات كبيرة تقترب من 500 حصان، استطاعت السيارة الشهيرة تحقيق تقييم رائع على مستوى الأداء، لاسيما وأنها تظل واحدة من أسرع السيارات في العالم، ما يمثل ركيزة أساسية لها في المنافسة بالأسواق العالمية.