7 مشاهير علقوا على واقعة «أحمد الفيشاوي».. وموقف غريب لـ«سما المصري»

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في صدمة غير متوقعة، فوجئ حاضرو فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بلفظ خارج أطلقه الفنان "أحمد الفيشاوي" على الهواء مباشرة، مما تسبب في استياء الكثيرين لعدم مراعاة الفنان الشاب حضور الكثير من النجوم الكبار ومتابعة الآلاف من المشاهدين لفعاليات المهرجان، حيث قال قبيل عرض فيلمه الجديد "شيخ جاكسون": "مش عارف إزاي هنشوفه على الشاشة الـ..."، بعد تعرضها لعاصفة هوائية جعلتها غير مستقرة.

وأثار اللفظ الذي أطلقه "الفيشاوي" غضب كثير من المشاهير الذين علقوا على الواقعة، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة منهم فيما يلي..

1- غادة عبد الرازق

فتحت الفنانة غادة عبد الرازق النار على "الفيشاوي" بسبب تلك الواقعة، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة جمعت بين "الفيشاوي" والفنان "أحمد مالك" وعلّقت عليها: "برافو.. اختيار سليم لشخصيات سليمة واجهة مشرفة لمصر"، وأضافت: "يا خسارة طلعتونا بأوسخ شكل.. شكرا".

2- عمرو أديب

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أبدى الإعلامي عمرو أديب استياءه من تصرف "الفيشاوي"، قائلًا: "أحمد الفيشاوي لم يعد مسئولا عن أفعاله، أحمد الفيشاوي قليل الأدب".

3- أنيسة حسونة

النائبة أنيسة حسونة انتقدت تصرف أحمد الفيشاوي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "هل يظن أحمد الفيشاوي أن استخدام لفظ غير لائق علي المسرح في افتتاح مهرجان الجونة خفة دم؟ شيء مؤسف فعلا".

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4- أسامة منير

رغم ندرة تعليقاته على مثل تلك الأحداث؛ فإن الإعلامي أسامة منير، علّق على تلك الواقعة عبر "تويتر"، قائلًا: "أنا آسف جدا، أنا عمري ما اتكلمت على أي شخص، ولكن أحمد الفيشاوي عيب عليك وعلى أخلاقك.. حقيقي قليل الأدب وغير محترم وتافه".

5- محمود العسيلي

المطرب محمود العسيلي أبدى انزعاجه من تصرف "الفيشاوي" في مهرجان بمثل هذا الحجم، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "في ناس تعبانة وشقيانة ليل نهار عشان تطلع #مهرجان_الجونة_السينمائي بالشكل العالمي دا.. قوم ييجي الأستاذ غائب عن الوعي ينكد علينا #حاجة_تقرف".

6- أكرم البزاوي

بطريقة ساخرة، علّق الفنان الشاب أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي على واقعة "الفيشاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة للفنان محمد صبحي وعلّق عليها: "فين أحمد الفيشاوي؟"، في إشارة منه إلى الأخلاق العالية للفنان محمد صبحي واعتراضه على لفظ "الفيشاوي".

7- سما المصري

رغم عدم دفاعها بشكل صريح عن "الفيشاوي"، فإن الفنانة سما المصري هاجمت غادة عبد الرازق بعد انتقادها للفنان الشاب، وعلّقت على منشور غادة، عبر موقع "إنستجرام"، قائلة: "ما تشتميش حد عشان محدش يشتمك عيب يا تيتة غادة، أحسن ما حد يفكرك بالفيديو، بلاش تجيبي سيرة حد والفيديو لسه مابردش وحياة أحفادك"، وقصدت "المصري" بذلك الفيديو الفاضح الذي نشرته "غادة" قبل أشهر قليلة ظهر فيه جزء حساس من جسدها.