وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير 5 مستشفيات بالأقصر بتكلفة مليار جنيه

الأقصر – محمد محروس:

يزور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة محافظة الأقصر، اليوم السبت، لتفقد ومتابعة أعمال التطوير التي تجري بـ5 مستشفيات حكومية بتكلفة تصل إلى مليار جنيه بينها 670 مليون جنيه لأعمال إنشاءات المبانى الجديدة.

وشهدت الأقصر قبل شهور افتتاح مستشفى أرمنت المركزي الجديد وتحويله إلى مستشفى تعليمي، فيما يتم خلال شهر أكتوبر المقبل افتتاح مستشفى الأقصر العام بعد تطويره، فيما يشهد شهر مارس من العام المقبل افتتاح مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية وذلك بتكلفة مالية تخطت المليار جنيه ضمن خطة للارتقاء بمستشفيات المحافظة وتحويلها لمستشفيات نموذجية.

ومن المقرر افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الأقصر العام بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات منتصف شهر أكتوبر المقبل بتكلفة بلغت 133 مليون لأعمال الإنشاءات، ونحو 100 مليون للتجهيزات، وسيشتمل المبنى الجديد على توظيف خدمات جديدة وهى إدخال 50 ماكينة غسيل كلوى، و30 حضانة منها 15 بجهاز تنفس صناعي، و13 سرير عناية مركزة عامة، و5 أسرة عناية مركزة قلب وقسم طوارئ حديث سعة 21 سريرا، وأقسام داخلية بسعة 115 سريرا، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين.