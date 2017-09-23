أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

لافروف يدعو للتنسيق العسكري بين روسيا وأمريكا في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لافروف يدعو للتنسيق العسكري بين وأمريكا في سوريا

10:22 ص السبت 23 سبتمبر 2017

لافروف يدعو للتنسيق العسكري بين روسيا وأمريكا في سوريا

لافروف

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة تنسيق روسيا والولايات المتحدة حول العمليات العسكرية الجارية في سوريا، وذلك من أجل التوصل إلى تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين.

وشدد لافروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، على عدم السماح بتقسيم سوريا، مشيرا إلى أن ذلك قد يلقي بظلاله على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه بالرغم من التوصل إلى تشكيل مناطق خفض التوتر والتصعيد في سوريا، إلا أن ذلك ليس كافيا نظرا لاستمرار عمليات مكافحة الإرهاب هناك.. وقال إن التوصل إلى توجيه ضربة قاضية للإرهابيين، يتطلب التنسيق والتعاون.

ولفت إلى أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأن أية محاولات لعرقلة وإعاقة عملية مكافحة الإرهاب في سوريا، لن تمر دون رد فعل من روسيا، مؤكدا ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المتواجدة حاليا في سوريا، بعد الانتهاء من القضاء على الإرهابيين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا: الخلاف الأمريكي - الكوري الشمالي أشبه بـ "بشجار أطفال في الروضة"

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • لافروف للجعفري: روسيا تدعم وحدة أراضي العراق

    أخبار

  • روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"تسييس" مسألة إعادة إعمار سوريا

    أخبار

إعلان

c38f1d6b69.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا