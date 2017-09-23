لافروف يدعو للتنسيق العسكري بين روسيا وأمريكا في سوريا

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضرورة تنسيق روسيا والولايات المتحدة حول العمليات العسكرية الجارية في سوريا، وذلك من أجل التوصل إلى تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين.

وشدد لافروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، على عدم السماح بتقسيم سوريا، مشيرا إلى أن ذلك قد يلقي بظلاله على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه بالرغم من التوصل إلى تشكيل مناطق خفض التوتر والتصعيد في سوريا، إلا أن ذلك ليس كافيا نظرا لاستمرار عمليات مكافحة الإرهاب هناك.. وقال إن التوصل إلى توجيه ضربة قاضية للإرهابيين، يتطلب التنسيق والتعاون.

ولفت إلى أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأن أية محاولات لعرقلة وإعاقة عملية مكافحة الإرهاب في سوريا، لن تمر دون رد فعل من روسيا، مؤكدا ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المتواجدة حاليا في سوريا، بعد الانتهاء من القضاء على الإرهابيين.