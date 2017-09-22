الحكومة الألمانية تدين تهديدات كوريا الشمالية بتفجير قنبلة هيدروجينية

برلين - (د ب أ):

أدانت الحكومة الألمانية تهديدات كوريا الشمالية بتفجير قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادئ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "المجتمع الدولي اتفق لأسباب وجيهة في ستينيات القرن الماضي على عدم تنفيذ أي اختبارات لأسلحة نووية في الجو بعد الآن .. إذا تم انتهاك هذا الاتفاق الآن، سيكون بمثابة تصعيد جديد وفادح في سلوك كوريا الشمالية الذي يتسم حتى الآن بعدم المسؤولية".

وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يقف على نحو موحد في وجه "الخروقات المستمرة للقانون الدولي" من قبل كوريا الشمالية، موضحا أن لا ينبغي أن يكون هناك سوى حلول دبلوماسية للأزمة، وقال: "بخلاف ذلك سيصل الأمر إلى كارثة".

وأضاف زايبرت: "هذا النزاع الذي يبدو بعيدا عنا جغرافيا، يمسنا على نحو قوي للغاية"، موضحا أن ألمانيا مهتمة بالتوصل إلى موقف موحد للمجتمع الدولي في هذا الأمر، بما فيه روسيا والصين.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عجوز خرف". كما هدد وزير خارجية كوريا الشمالية بتنفيذ اختبار بقنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادئ.

ويأتي تصرف قيادة بيونج يانج ردا على تهديدات ترامب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل، وقيامه بتشديد العقوبات الأمريكية ضدها.