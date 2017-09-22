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ماذا يعنى أمر ترامب التنفيذي الجديد بشأن كوريا الشمالية؟

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مصراوي Masrawy

ماذا يعنى أمر التنفيذي الجديد بشأن ؟

12:38 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

ماذا يعنى أمر ترامب التنفيذي الجديد بشأن كوريا الشمالية؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قرارا تنفيذيا يستهدف قطع الروابط التجارية والمالية لكوريا الشمالية، ويشمل القرار فرض عقوبات إضافية.

وتشمل النقاط الأساسية من الإجراءات الجديدة ما يلي:
- تستهدف الولايات المتحدة إجبار البنوك الدولية على الاختيار ما بين الانخراط في الأنشطة التجارية إما مع الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية. وستصبح وزارة الخزانة قادرة على فرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تُجري أو تسهل صفقات كبيرة مرتبطة بالتجارة الكورية الشمالية، أو مع كيانات تم توقيع عقوبات مرتبطة بكوريا الشمالية عليها.

- منع الطائرات والسفن التي زارت كوريا الشمالية خلال 180 يوما من زيارة الولايات المتحدة. كما سيتم منع السفن التي نقلت بضائع من سفينة كورية شمالية من زيارة أمريكا لمدة 180 يوما.

-وزارة الخزانة الأمريكية مفوضة لفرض عقوبات على الأشخاص المنخرطين في صناعات، أو مع موانئ كورية شمالية، أو في استيراد أو تصدير البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا من كوريا الشمالية.

-صناعات البناء والطاقة والخدمات المالية والصيد والتكنولوجيا والصناعات الطبية والتعدين وصناعة النسيج والمواصلات والتصنيع معرضة لعقوبات محتملة.

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