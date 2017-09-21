ألمانيا: نحاول إقناع الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران

نيويورك - (أ ش أ)

أكد سيجمار جابرييل، وزير خارجية ألمانيا، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تبذل كل ما فى وسعها من أجل اقناع الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران عام 2015، وذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات القادمة فى ألمانيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية عن وزير الخارجية الألماني قوله "إن أية خطوة من جانب واشنطن لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات جديدة ضدها لن تشجع الدول الأخرى ومن بينها كوريا الشمالية على التفاوض لإنهاء برامجها النووية".

وأضاف وزير الخارجية الألماني - فى تصريحات أدلى بها فى نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة - يقول " سوف نعمل بالتعاون مع شركائنا فى الاتحاد الأوربي وبريطانيا وربما مع روسيا والصين من اجل اقناع واشنطن بالإبقاء على الاتفاق النووى مع إيران".

وأضاف يقول "اتفق مع الموقف الأمريكي بأن سلوك إيران فى الشرق الاوسط لم يتحسن منذ التوقيع على الاتفاق النووي، ومع ذلك، فليس هناك أمل في إمكانية تغييره فى حالة إلغاء الاتفاق".