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لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:15 مساءً
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:12 مساءً
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:12 مساءً
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:12 مساءً
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:00 مساءً
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:00 مساءً
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:00 مساءً
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:00 مساءً
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:00 مساءً
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:00 مساءً
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الشيخ أشرف الفيل: اليهود صعقوا لمؤاخاة المهاجرين والأنصار
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DMC
الخميس 21 سبتمبر 2017 05:57 مساءً
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