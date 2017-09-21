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ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن الصدارة بـ7 نقاط

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ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن الصدارة بـ7 نقاط ريال مدريد يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن الصدارة بـ7 نقاط

التحرير

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واصل ريال مدريد نزيف النقاط في الليجا الإسبانية للموسم الحالي وفقد ثلاثة نقاط جديدة بخسارته من ريال بيتيس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الخامسة من البطولة.

ضغط ريال مدريد المباراة بأكملها محاولًا تحقيق الفوز لكن لم يتمكن بسبب تنظيم الضيوف الذين أغلقوا مساحات الملعب وصعبوا مهمة الفريق الملكي حتى خطفوا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ويوقف سلسلة ريال مدريد في التسجيل المتتالي عند 73 مباراة.

بتلك النتيجة يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 8 نقاط وبفارق 7 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد برشلونة لـ9 نقاط في المركز السادس في جدول الترتيب.

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التحرير

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