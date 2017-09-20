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الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شريف إكرامي (مستند)

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الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شريف إكرامي (مستند) الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شريف إكرامي (مستند)

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

في واقعة فريدة من نوعها، تقدم مشجع أهلاوي يدعي "الخطيب عواد محمد"، ببلاغ للنائب العام ضد شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي وإدارة النادي والجهاز الفني، وذلك للكشف على نظر حارس مرمى الفريق.

وطالب المشجع، في البلاغ الذي قدمه للنائب العام، بضرورة إعادة الكشف على نظر شريف إكرامي، مؤكدًا أنه أصيب بالعديد من الأمراض بسببب تشجيعه لكرة القدم وحبه للأهلي.

وتواصلت جريدة "التحرير"، مع الخطيب صاحب البلاغ، والذي أكد في تصريحات خاصة، أنه تقدم بالبلاغ للنائب العام، أمس الثلاثاء، على أن يدرسه النائب العام والنيابة المختصة، ومن ثم يتم التحقيق معي فيه ومع إدارة النادي التي بدورها ستقوم بالرد على هذا البلاغ في النيابة".

وأضاف الخطيب، أن سبب البلاغ الذي تقدم به هو ضِعف نظر شريف إكرامي، والذي أثبت ذلك عندما فشل الحارس في التصدي للكرة، في مباراة الترجي الماضية، باحثًا عن الكرة على طريقة الفنان "سمير غانم".

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وواصل، أنه يعشق الأهلي منذ أن كان طفلًا في عمر الـ6 أعوام، حيث أطلق عليه والده اسم الخطيب، حبًا في محمود الخطيب، لذلك لا يقبل خسارة الأهلي في أي بطولة يدخلها، لاسيما وأن هذا الخطأ ليس الأول في مسيرة شريف إكرامي.

وتابع الخطيب، ردًا على توقيت البلاغ، أن هذا التوقيت مناسب تمامًا، للتوقف عن المهزلة في حراسة مرمى الأهلي -على حد وصفه-، مؤكدًا أن إكرامي ليس حارسًا صغيرًا، ولكنه دائمًا ما يقع في أخطاء ساذجة، وهو ما يؤكد ضِعف نظره".

واختتم تصريحاته، أنه يتمنى تألق شريف إكرامي، في مباراة الترجي المقبلة، وأن يكون أحد نجوم اللقاء، إلا أنه لن يتنازل عن هذا البلاغ، وفي حالة التحفظ على البلاغ سيتقدم ببلاغ جديد لمجلس الدولة، لتحقيق رغبته". 

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التحرير

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