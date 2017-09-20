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كوبر يتراجع ويضم «جابر» لمعسكر المنتخب لمواجهة الكونغو

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كوبر يتراجع ويضم «جابر» لمعسكر المنتخب لمواجهة الكونغو كوبر يتراجع ويضم «جابر» لمعسكر المنتخب لمواجهة الكونغو

التحرير

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قرر هيكتور ،المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التراجع عن قرار عدم استدعاء الدولي المصري عمر جابر المحترف في صفوف فريق بازل السويسري،واستدعاء اللاعب للانضمام لصفوف الوطني.

وسيتواجد «جابر» خلال معسكر المنتخب الذي سيبدأ يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادًا للقاء منتخب الكونغو ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات .

وسيصبح جابر بعد انضمامه هو المحترف الـ15 في معسكر المنتخب استعدادًا للمواجهة التي ستُقام بستاد برج العرب في الـ8 من أكتوبر المقبل.

وأعلن كوبر أسماء 14 لاعبًا محترفًا وقع عليهم الاختيار، وهم: عصام الحضري (التعاون السعودي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) محمد النني (آرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي) محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعودي) عمرو جمال ( بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقي) محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) كريم حافظ (لانس الفرنسي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) مصطفى فتحي (التعاون السعودي) سام مرسي (ويجان الإنجليزي).

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ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

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التحرير

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