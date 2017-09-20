إحالة عامل مزلقان بالمنيا للنيابة بعد مصرع موظف صدمة قطار

المنيا ــ ريمون الراوي:

أحيل عامل بأحد مزلقانات السكة الحديد بالمنيا، للنيابة العامة للبدء في التحقيقات حول واقعة مصرع موظف صدمه قطار بمزلقان بوسط مدينة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع "محمد. ب. ع" 50 سنة، كبير فنيين بدرجة مدير عام بإحدى مدارس قرية بني سمرج مركز سمالوط، صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الحبشي بوسط مدينة المنيا.

وانتقل لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، بالاشتراك مع فريق مباحث السكة الحديد تحت إشراف العميد رفعت عبدالصمد، وتم نقل المصاب بالإسعاف إلى مستشفى المنيا العام، كما تم سؤال عامل المزلقان، وإحالته للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على المصاب تبين إصابته بارتجاج بالمخ وبتر بالعضد الأيسر ونزيف بالبطن، وتم إدخاله غرفة العمليات للتحكم النزيف وعمل الإنعاش القلبي الرئوي غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وعما إذا كانت توجد هناك شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

و جاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا وجود كسر بقاع الجمجمة و نزيف حاد بالمخ و فشل في التنفس و بتر كامل بالعضد الايسر و صدمة عصبية و نزيفية و لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة و الجثة تحت تصرفات النيابة العامة.

و تحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد مجدي مدير النيابة العامة لبندر المنيا.