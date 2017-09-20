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المنتخب يعلن موعد وصول المحترفين قبل مواجهة الكونغو

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المنتخب يعلن موعد وصول المحترفين قبل مواجهة الكونغو المنتخب يعلن موعد وصول المحترفين قبل مواجهة الكونغو

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن موعد وصول المحترفين للانضمام لمعسكر منتخب ، والمقرر انطلاقه يوم 2 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه من المقرر وصول الرباعي المحترف في ، محمد عبد الشافي، وكهربا، وعصام الحضري، ومصطفى فتحي، يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري.

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وأضاف المصدر أن محمد النني وسام مرسي وعمرو جمال، يصلون يوم 2، ومن المقرر أن يصلا الثنائي النني وعمر جمال القاهرة أولًا، ثم يتوجهوا في اليوم التالي إلى برج العرب، أما سام مرسي فيصل إلى برج العرب مباشرة.

ويصل كلًا من كريم حافظ وأحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي ورمضان صبحي يوم 1 وينضمون للتدريبات يوم 2 أكتوبر، على أن يصل محمد صلاح إلى القاهرة يوم 2 وينضم للمعسكر في اليوم التالي مباشرة.

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التحرير

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