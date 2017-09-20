ميدو: الشيخ لن يتحمل موقعة رادس.. ولاعب وحيد يحل أزمة الأهلي

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه يفضل بقاء وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، في مباراة الترجي، يوم السبت المقبل، على ملعب «رادس»، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، أن تغييرات حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، في مباراة الإياب يجب أن تكون في أضيق الحدود، للحفاظ على طريقة اللعب التي أنهى بها الفريق اللقاء الأول.

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وتابع مهاجم المنتخب الوطني السابق، أن أحمد الشيخ لن يتحمل ضغوط مباراة الإياب في رادس، مشيرًا إلى أن الأمور قد تكون صعبة عليه بتونس، عكس مباراة الذهاب، وأنه لابد من الاستعانة بمؤمن زكريا.