شكري: كلمة الرئيس اليوم غير نمطية وتعبر عن رؤية مصر السياسية

كتب - أحمد مسعد:

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن كلمة الرئيس جاءت مختلفة وغير نمطية، لافتًا إلى أن الرئيس عبر عن رؤية مصر السياسية وأوضح أن المبادئ السياسة التي تسير عليها مصر ثابتة لا تتغير.

وأضاف شكري، خلال لقاء عبر قناة "cbc extra"، أن كلمة الرئيس خاطبت الشعب الإسرائيلي بالحفاظ على فرصة حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين التي أصبحت مستعدة لهذه الخطوة.

وأكد وزير الخارجية أن دعوة الرئيس جاءت مخلصة وواضحة تجاه قضايا المنطقة العربية وتحديدًا مكافحة الإرهاب والحديث عن الأوضاع في بعض الدول العربية التي تعاني التقسيم والانفلات.

وتابع قائلاً: "نأمل أن يكون خطاب الرئيس دونالد ترامب اليوم رؤية حقيقية للسياسة الأمريكية"، خصوصًا وأن الولايات المتحدة تملك كافة المقومات لحل القضايا.