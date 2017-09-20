أخبار عاجلة

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد -
بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا -
بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان -
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم -
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على مشروع "الحمأة" بين مصر وفرنسا -
رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شكري: كلمة الرئيس اليوم غير نمطية وتعبر عن رؤية مصر السياسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شكري: كلمة الرئيس اليوم غير نمطية وتعبر عن رؤية السياسية

12:54 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

شكري: كلمة الرئيس اليوم غير نمطية وتعبر عن رؤية مصر السياسية

وزير الخارجية سامح شكري

كتب - أحمد مسعد:

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن كلمة الرئيس جاءت مختلفة وغير نمطية، لافتًا إلى أن الرئيس عبر عن رؤية مصر السياسية وأوضح أن المبادئ السياسة التي تسير عليها مصر ثابتة لا تتغير.

وأضاف شكري، خلال لقاء عبر قناة "cbc extra"، أن كلمة الرئيس خاطبت الشعب الإسرائيلي بالحفاظ على فرصة حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين التي أصبحت مستعدة لهذه الخطوة.

وأكد وزير الخارجية أن دعوة الرئيس جاءت مخلصة وواضحة تجاه قضايا المنطقة العربية وتحديدًا مكافحة الإرهاب والحديث عن الأوضاع في بعض الدول العربية التي تعاني التقسيم والانفلات.

وتابع قائلاً: "نأمل أن يكون خطاب الرئيس دونالد اليوم رؤية حقيقية للسياسة الأمريكية"، خصوصًا وأن الولايات المتحدة تملك كافة المقومات لحل القضايا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة الرئيس أمام الأمم

    أخبار

  • سكينة فؤاد: السيسي أدان المجتمع الدولي لعدم محاسبة الدول الراعية للإرهاب

    أخبار

  • خبير علاقات دولية: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة "رسائل ثقة" لجميع

    أخبار

  • دبلوماسي سابق عن خطاب السيسي بالأمم المتحدة: "كان شديد التوازن"

    أخبار

إعلان

41be603fff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم