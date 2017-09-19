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وفد حماس يختتم زيارته لمصر

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مصراوي Masrawy

وفد حماس يختتم زيارته لمصر

06:18 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وفد حماس يختتم زيارته لمصر

إسماعيل هنية

غزة - (د ب أ):
اختتم وفد حركة "حماس" الإسلامية، الثلاثاء، زيارة استمرت 11 يوما إلى تخللها إعلان الحركة حل لجنتها الإدارية في غزة لاستئناف مباحثات المصالحة مع حركة "فتح".

وعاد وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الذي تم فتحه خصيصا لعبور الوفد.

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقده في المعبر إن الزيارة إلى مصر "موفقة ومهمة وذات نتائج كبيرة"، مضيفا أن الحركة فتحت الباب واسعا أمام تحقيق المصالحة واستئناف الرعاية المصرية للملف.

وأكد هنية جاهزية حماس لاستقبال حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة فورا "دون أي تلكؤ أو عقبات" وأنها وافقت على عقد لقاء ثنائي مع حركة فتح في القاهرة بعد أيام من دخول لغزة.

وذكر أن لقاء حماس وفتح الثنائي يمثل دعوة مصرية لعقد اجتماع فلسطيني شامل لبحث آليات تنفيذ اتفاقيات القاهرة وملحقاتها للمصالحة التي تضم ملفات الحكومة والأمن والانتخابات ومنظمة التحرير والحريات العامة والمصالحة المجتمعية.

وأكد هنية أن حماس أكثر إصرارا وجدية لتحقيق المصالحة والذهاب إلى أبعد مدى في سبيل تحقيقها وقررنا دون أي مقايضات حل اللجنة الإدارية في غزة وتمكين حكومة الوفاق من العمل وصولا إلى التحضير للانتخابات العامة بما يشمل الرئاسة والتشريعي ومنظمة التحرير".

وذكر هنية أن مباحثات وفد حماس مع مسئولي جهاز المخابرات المصرية شملت ملفات التطورات السياسية والأمن وحصار غزة والأوضاع في القدس والضفة الغربية إلى جانب العلاقات الثنائية مع القاهرة.

كما شكر مصر على استضافة أول اجتماعات لعشرة من أعضاء المكتب السياسي لحماس من مناطقها الثلاثة في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج منذ انتخابات الحركة الداخلية التي جرت قبل عدة أشهر.

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