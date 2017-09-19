وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة "بحوث الفلزات"

كتبت- داليا شبل:

تقدم الدكتور طه مطر، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، بتقريرٍ مفصل حول أنشطة المركز التدريبية للارتقاء بقدرة وكفاءة العاملين بالمركز، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في نص التقرير، قيام المركز بتنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا الخامات بعنوان "التقنيات الحديثة لتركيز واستخلاص الخامات" ودورة في أساسيات وتطبيقات علم تكنولوجيا المساحيق.

وأوضح التقرير، في مجال رفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والإخصائيين الفنيين، أنه تم مشاركة (6) من أعضاء هيئة البحوث بالمركز بأبحاثهم في مؤتمرات علمية دولية متخصصة، والتي عقدت بدول (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الصين، تايلاند)، فضلًا عن إيفاد (9) من مساعدي أعضاء هيئة البحوث بالمركز على منح وبعثات للحصول على درجة الدكتوراه في معاهد وجامعات علمية بحثية متخصصة.