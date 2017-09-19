بالصور- فتاة تجري 200 عملية تجميل لتشبه فتيات أفلام الكارتون

كتب - مصراوي

أجرت فتاة سويدية 200 عملية جراحية، لكي تصبح مثل الأميرات في أفلام الكرتون، بعد إزالة 6 من أضلاعها بعمليات جراحية، حتى تتمكن من تضييق الرباط على خصرها ليصبح ممشوقا.

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية أن بيكسي فوكس عاملة الكهرباء السابقة والتي تبلغ 27 عاما، مدمنة عمليات تجميل، حيث أنفقت ما يقارب نصف مليون جنيه استرليني على تغيير خلقتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قامت فوكس بتغيير لون عينيها، كما أجرت عملية شفط للشفة، وأخرى لرفع الحاجب، وغيرها من العمليات الجراحية المختلفة في جميع أنحاء جسدها.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن فوكس استوجت إطلالتها من شخصيات فيلمي "Cool world" و"Who framed Roger Rabbit?".

قالت الفتاة السويدية: "هدفي هو تكريس حياتي لخلق قصة الأميرة؛ أرى جسدي كعمل فني، وحياتي كمشروع علمي، والعالم هو معرض لهذا الفن"، بالإضافة إلى أنها تأمل في إطلاق سلسلتها الخاصة من الكتب المصورة، من بطولة ذاتها، على اعتبارها بطلة مكافحة الجريمة.

دافعت الفتاة السويدية — الأمريكية، عن هوسها بعمليات التجميل، مؤكدة أنها لطالما كانت ضد العمليات إلى أن أصبح لديها شغف في هذا الموضوع وقررت أن تصبح رائدة في المجال.

وقالت: "لا أفعل هذا بدافع الغرور، لكنني رائدة في هذا المجال وأقوم برفع المعايير إلى الأمام. كنت أعرف منذ البداية أنني أحتاج إلى الكثير من العمليات الجراحية".

وأكدت أنها تريد أن تكون شخصية كرتونية جديدة، مشيرة إلى أنها في آخر عملياتها، زارت بيكسي كوريا لإجراء عملية جراحة الفك، وبعد كسره وإعادة تعيينه، بقيت غير قادرة على الكلام أو الأكل لمدة أسبوع كامل، بالإضافة إلى أنها زارت الهند للقيام بعملية تغيير للون عدسة العين إلى الأزرق، وهي عملية خطيرة جداً غير متوفرة في أمريكا أو بريطانيا، بحسب الصحيفة.