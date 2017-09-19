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سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:48 صباحاً
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:45 صباحاً
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:42 صباحاً
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:42 صباحاً
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:30 صباحاً
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مساء dmc - السيناتور مارتن جولدن " نبحث سبل وقف تمويل الارهاب نهائياً حتى نقضي عليه "
DMC
DMC
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 01:33 صباحاً
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