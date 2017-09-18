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مفأجاة .. نادية الجندى وابنها الأكبر من عماد حمدى

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مفأجاة .. نادية الجندى وابنها الأكبر من عماد حمدى مفأجاة .. نادية الجندى وابنها الأكبر من عماد حمدى

حرصت الفنانة نادية الجندى على توضيح الصورة التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابنها هشام من الفنان الراحل عماد حمدي.
 
وأكدت "نادية" أن الصورة المنتشرة لم تكن لابنها هشام بينما هي لنادر الابن الأكبر لعماد حمدي من زوجته الأولى فتحية شريف.
 
ونشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لها مع هشام، مشيرة إلى أنه ابنها الوحيد الذى أنجبته بعد زواجها من عماد حمدى، وهى فى الـ ١٦ من عمرها، مشيرة إلى أنه ابنها وشقيقها وصديقها لأن فارق العمر ليس كبيرا.
نادية الجندى
 
 
المصدر : اليوم السابع

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