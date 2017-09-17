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الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:12 مساءً
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:12 مساءً
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:12 مساءً
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:12 مساءً
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:12 مساءً
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:09 مساءً
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:00 مساءً
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:00 مساءً
موانئ بورسعيد تستقبل سفينتين على متنهما 6000 طن صودا و5800 طن ملح
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:00 مساءً
القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:00 مساءً
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مساء dmc - لقاءات حصرية من أمام مسجد بن طولون بعد القبض علي اللصوص المتهمين بالتنقيب عن الاثار به
DMC
DMC
الأحد 17 سبتمبر 2017 11:39 مساءً
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