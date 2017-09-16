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لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم )
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:57 مساءً
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:55 مساءً
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:53 مساءً
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:53 مساءً
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:53 مساءً
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:53 مساءً
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:53 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:45 مساءً
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:42 مساءً
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:42 مساءً
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مساء dmc - " السيسي يتوجه غداً الي نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للأمم المتحدة "
DMC
DMC
السبت 16 سبتمبر 2017 10:51 مساءً
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