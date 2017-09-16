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التعليم يحسم الجدل بشأن حقيقة تأجيل الدراسة لأول شهر أكتوبر القادم

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التعليم يحسم الجدل بشأن حقيقة تأجيل الدراسة لأول شهر أكتوبر القادم التعليم يحسم الجدل بشأن حقيقة تأجيل الدراسة لأول شهر أكتوبر القادم

تناولت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تأجيل الدراسة لأول شهر أكتوبر القادم أي لمدة أسبوع كامل، كما تناولت إلغاء الوزارة أجازة السبت لجميع المدارس المصرية.

تأجيل الدراسة

وعلى الفور قامت وزارة التربية بالرد الرسمي على تلك الشائعات مؤكدة أنها ليس لها أساس من الصحة، حيث أكد مصدر  مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الدارسة في موعدها كما حددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهى يوم 23 سبتمبر القادم.

أما عن إلغاء أجازة السبت فقد أكد المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله في هذا الشأن، وأن الحساب المنسوب لوزير التربية والتعليم مزور وجاري العمل على ملاحقة صاحبه مؤكداً أن يوم السبت أجازة ولا نية للوزارة حتى الآن بهذا بإلغاء إجازة السبت.

 

المصدر : مصرفايف

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