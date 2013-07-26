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"بتروجيت" تفوز بعقدي مشروعين بـ100 مليون دولار في السعودية والإمارات

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"بتروجيت" تفوز بعقدي مشروعين بـ100 مليون دولار في السعودية والإمارات "بتروجيت" تفوز بعقدي مشروعين بـ100 مليون دولار في السعودية والإمارات

كتب : شادي أحمد الجمعة 26-07-2013 13:42

فازت شركة "بتروجيت" بعقدين بتروليين جديدين بقيمة نحو 100.5 مليون دولار في والإمارات. وقال شريف إسماعيل وزير البترول، إن قيمة التعاقدات للمشروعات الخارجية للشركة في العراق والسعودية والإمارات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2013، بلغت ما يقرب من 265 مليون دولار، أي نحو 1.5 مليار جنيه مصري.

وقال محمد الشيمي رئيس "بتروجيت"، إن العقدين الجديدين جاءا ضمن استثمارات العمل البترولي في الدول العربية، وإن المشروع الأول تبلغ قيمته 63 مليون دولار ويقع على بعد 31 كيلومترا جنوب شرق مدينة ينبع السعودية، ضمن التوسعات التي تجريها شركتا "أرامكو" و"جدوى" للاستثمارات السعوديتين في معمل "لوبريف - ينبع"، كما ستنفذ "بتروجيت" وتورد الأعمال المدنية لمنطقتي المستودعات والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيبات ميكانيكية تشمل المواسير والمعدات الدوارة والثابتة والهياكل المعدنية.

يذكر أن العمل بدأ في المشروع في شهر يوليو الحالي، ومن المقرر أن ينتهي التنفيذ خلال 25 شهرا، ويتم تسليمه في 19 يوليو 2015.

وأضاف الشيمي أن المشروع الثاني لشركة "بتروجيت" كمقاول عام لتنفيذ خط غاز "ياس - مينا زايد" لصالح شركة "جاسكو" أبوظبي بالإمارات، بقيمة 37.5 مليون دولار، كما تصمم الشركة وتورد وتنفذ وتختبر وتشغل خطوط نقل الغاز من نقطة الربط على خط 24 بوصة لتوصيله إلى 5 مناطق مختلفة، تشمل فهد وجبيل وساديات وريم ومينا زايد، ويتم التنفيذ في 18 شهرا للانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكية، و20 شهرا للانتهاء من أعمال التكليف.

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