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ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:37 مساءً
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:31 مساءً
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:15 مساءً
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:12 مساءً
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 07:12 مساءً
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مساء dmc - تقرير ... " ماراثون بالعاشر من رمضان لاحياء ذكرى الشهيد أحمد المنسي "
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DMC
الجمعة 15 سبتمبر 2017 11:33 مساءً
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