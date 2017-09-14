تعرف على سعر ومواصفات آيفون 8 وآيفون X الجديد

شيماء مصطفى

من مقرها الجديد، وداخل قاعة ستيف جوبز، أطلقت شركة أبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي، والذي يحمل اسم آيفون 8 وآيفون 8 بلس، بالإضافة للهاتف الجديد آيفون X بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سلسلة هواتف آيفون.

وتتضمن سلسلة هواتف أبل ميزات جديدة كشف عنها النقاب للمرة الأولى في مؤتمر آبل الثلاثاء.

مواصفات وسعر آيفون 8 وآيفون 8 بلس

وأعلنت أبل أن آيفون 8 سيكون بكاميرا 12 ميغا بيكسل، فيما سيكون الهاتف بمعالج جديد a11 سداسي الأنوية. والشاشة مقاومة للماء.

ويدعم هاتف آيفون 8 بشكل ممتاز تقنية الواقع المعزز، كما سيكون هناك العديد من التطبيقات والألعاب الخاصة بهذه التقنية.

وخلال المؤتمر عرضت أبل لعبة جديدة تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

ويأتي كل من iPhone 8 وiPhone 8 Plus بنظامiOS 11، مع تحديثات لنمط بورتريه في الكاميرا، وتأثيرات جديدة تجعل Live Photos أكثر مرحاً وتعبيراً.

كما يقدم iOS 11 تجربة الواقع المعزز لمئات الملايين من أجهزة iOS مع منصة جديدة للمطورين لتصميم تطبيقات تتيح للمستخدمين إضافة المحتوى الافتراضي إلى مشاهد واقعية.

ويعمل Siri بصوت ذكر وأنثى جديدين، ويمكن أن يترجم المقاطع من الإنجليزية إلى الصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية.

وشريحة A11 Bionic هي الأقوى والأذكى في أي هاتف ذكي على الإطلاق، بتصميم وحدة معالجة مركزية سداسي النوى مع نواتي أداء أسرع بما يصل إلى 25 بالمئة، وأربع نوى للكفاءة أسرع بما يصل إلى 70 % مقارنة بشريحة A10 Fusion، لتقدم أداء وكفاءة في استهلاك الطاقة هما الأفضل في المجال.

متى يتوفر في الأسواق؟

وسيتوفر آيفون 8 وآيفون 8 بلس باللون الرمادي الفلكي، والفضي، والذهبي الجديد كلياً بموديلات ذات سعة أكبر 64GB و256GB، وبسعر يبدأ من 2849 درهم إماراتي.

وستتاح إمكانية طلب آيفون 8 وآيفون 8 بلس للعملاء بدءاً من يوم الجمعة 15 سبتمبر، وسيتوفر بدءاً من يوم السبت 23 سبتمبر في الإمارات العربية المتحدة.

كما سيتوفر بدءا من الجمعة 29 سبتمبر في المملكة العربية السعودية ، البحرين، والكويت، وقطر.

أهم خصائص آيفون 8 وآيفون 8 بلس

تصميم جديد من الزجاج والألومنيوم

شاشات Retina HD جديدة

شريحة A11 Bionic

مصممان للواقع المعزز

كاميرا جديدة كلياً لصور وفيديوهات أفضل

مُصمّم لمستقبل بلا أسلاك

وللمرة الأولى في تاريخ أجهزة آيفون أتاحت أبل الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

مواصفات آيفون X

وكشفت أبل للمرة الأولى عن هاتفها الجديد كليا آيفون x والذي سيكون بشاشة من نوع OLED ، فيما سيكون مقاس الشاشة 5.8 إنش، مع لغاء زر Home.

ويتمتع آيفون X بتصميم زجاجي بالكامل، وشاشة Super Retina مقاس 5.8 إنش، وشريحة A11 Bionic، وشحن لاسلكي، وكاميرا خلفية محسّنة مع تثبيت بصري مزدوج للصور.

ويقدم iPhone X طريقة جديدة وآمنة للعملاء لفتح قفل الجهاز والتحقق والدفع باستخدام Face ID، والتي يتم تفعيلها عن طريق كاميرا TrueDepth.

وسيتوفر iPhone X للطلب المسبق بدءاً من الجمعة، 27 أكتوبر/تشرين الأول في أكثر من 55 بلداً ومنطقة، وسيتوفر في المتاجر بدءاً من الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقدم iPhone X تصميماً جديدا مع شاشة تغطي الواجهة بالكامل تتبع منحنيات الجهاز بدقة وصولاً إلى الزوايا.

وقالت آبل إن الجانبين الأمامي والخلفي بالكامل من زجاج هو الأكثر متانة في أي جهاز ذكي على الإطلاق، وسيتوافر الجهاز باللونين الفضي والرمادي الفلكي، كما توجد طبقة بصرية انعكاسية تحسن من جودة الألوان، وتجعل التصميم أنيقاً ومتيناً في الوقت ذاته مع الحفاظ على مقاومته للماء والغبار.

وشاشة Super Retina بمقاس 5.8 إنش2 هي أول شاشة OLED ترتقي إلى معايير iPhone، مع ألوان مذهلة، وعرض أكثر واقعية لدرجات اللون الأسود، ونسبة تباين هي مليون إلى واحد، ودعم لمجموعة ألوان كبيرة، وأفضل إدارة ألوان على مستوى النظام بأكمله في أي هاتف ذكي.

وتقدم ميزة Face ID طريقة جديدة للتحقق على iPhone X باستخدام نظام كاميرا TrueDepth فائق التطور المؤلف من عارض نقاط وكاميرا تصوير حراري وإضاءة عالية الكثافة تقوم بتشغيلها كلها شريحة A11 Bionic لترسيم الوجه والتعرف عليه.

سعر آيفون x

وفي حال الرغبة في إغلاق أي تطبيق في آيفون x أو حتى الذهاب إلى الشاشة الرئيسية فإن ذلك سيكون من خلال السحب من أسفل إلى الأعلى.

وسيدعم آيفون x "إيموجي" أو الوجوه التعبيرية، والتي يمكن تحريكها بواسطة استخدام ميزة التعرف على الوجه الجديدة كليا في هواتف أبل.

وكشفت أبل أن معدل الخطأ في التعرف على وجه المستخدم 1 في المليون.

ومن المنتظر أن يتوفر هاتف آيفون x في نوفمبر القادم بسعر 999 دولاراً.

وقد استخدمت شركة أبل الخلفية الزجاجية في هواتفها لدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وسيتوفر iPhone X باللون الفضي والرمادي الفلكي، بموديلين بسعة 64GB و256GB بدءاً من 4099 درهم إماراتي، وستتاح إمكانية طلب الهاتف بدءاً من يوم الجمعة 27 أكتوبر، وسيتوفر بدءاً من يوم الجمعة 3 نوفمبر في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقطر.

أهم مميزات آيفون X

تصميم بشاشة تغطي كافة مساحة الهاتف بدون ذر Home

شاشة Super Retina فريدة من نوعها

نظام التحقق القوي والآمن Face ID بهامش خطأ 1 في المليون

كاميراتان أمامية وخلفية بتصميم جديد مع ميزة إضاءة بورتريه

الإيموجي أو الوجوه التعبيرية

شريحة A11 Bionic

مُصمّم لمستقبل بلا أسلاك

ساعة أبل

وبدأ الإعلان عن المنتجات بساعة أبل التي حازت على الرقم الأول في عالم الساعات عالميا، خاصة وأن 97%، من مستخدمي ساعة أبل يشعرون بالرضا عنها. وأشار كوك إلى أن مبيعاتها في 2016 ارتفعت 50%، مقارنة بالعام السابق.

وتم تحسين نظام التشغيل في ساعة أبل، وأصبح حساساً لنبضات القلب، وأكثر دقة من السابق. وتضمن الإصدار الثالث من ساعة أبل شريحة اتصال خاصة بها.

وتتوفر ساعة أبل الجديدة بسعر 329 دولارا للجيل الثالث دون دعم شبكات الاتصال، فيما ستتوفر مقابل 399 دولارا للنسخة الداعمة للاتصال بالشبكات.

وكشفت أبل عن جهاز أبل تي في الجديد والذي سيدع

المصدر : العربية

شبكةعيونالإخبارية

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