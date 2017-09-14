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مصرع وكيل وزارة بالدقهلية وإصابة زوجها وحفيدها في حادث تصادم بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع وكيل وزارة بالدقهلية وإصابة زوجها وحفيدها في حادث تصادم بالفيوم

12:22 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع وكيل وزارة بالدقهلية وإصابة زوجها وحفيدها في حادث تصادم بالفيوم

ارشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

لقيت وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية مصرعها، الأربعاء، وأصيب زوجها وحفيدها في حادث تصادم سيارتها بسيارة نقل بطريق أسيوط الغربي داخل حدود محافظة الفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بمصرع "سلوى محمد أحمد همام" 56 سنة، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، وإصابة زوجها "محمد عبد الحميد محمد"، 58 سنة، محامي، وحفيده محمد أسامة، 4 أشهر، مقيمين بطلخا بمحافظة الدقهلية.

تبين من المعاينة التي أجراها النقيب محمد الهاين معاون مباحث مركز إطسا، أن وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية، كانت قادمة من زيارة بعض أقاربها في محافظة أسيوط، وأثناء محاولة زوج المتوفاة تخطي السيارة رقم "2397 ع ص" نقل المنيا قيادة "راضي عبد اللطيف عيسى" 57 سنة، سائق، مقيم بمدينة بنى مزار، اصطدم بالسيارة الثانية من الخلف بسبب "هروب" الفرامل منه.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة إطسا لتولي التحقيق.

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