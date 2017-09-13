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الدراويش يواجه شهداء الإسماعيلية وديًا استعدادًا للقاء المقاولون العرب

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الدراويش يواجه شهداء الإسماعيلية وديًا استعدادًا للقاء المقاولون العرب الدراويش يواجه شهداء الإسماعيلية وديًا استعدادًا للقاء المقاولون العرب

التحرير

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قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلي، بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى، خوض مباراة ودية أمام فريق شهداء الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل، فى إطار برنامجه الإعدادى  لمنافسات الدورى العام.

وقال طارق أبوالليل المدير الادارى للفريق، فى تصريحه للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلى، أن الفرنسى ديسابر يحرص على تجهيز بدلائه من خلال التجارب الودية وذلك عقب اللقاءات الرسمية للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية بجانب منحهم حساسية المباريات للإستعانة بهم فى أى وقت.

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يذكر أن الإسماعيلى نجح فى تحقيق الفوز فى أولى مباراياته بالدورى العام برباعية على الإتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدورى العام.

 

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التحرير

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