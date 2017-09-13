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مران الأهلي| تألق وليد سليمان.. وجلسة خاصة بين البدري والشيخ

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مران الأهلي| تألق وليد سليمان.. وجلسة خاصة بين البدري والشيخ مران الأهلي| تألق وليد سليمان.. وجلسة خاصة بين البدري والشيخ

التحرير

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عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسه خاصة على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء مع أحمد الشيخ مهاجم الفريق.

واستمرت الجلسة بين الثنائي لمدة خمس دقائق لأعطائه تعليمات خاصة قبل المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

وشهد المران أيضا، تألق وليد سليمان، لاعب الفريق، في التقسيمة التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي.

فيما تعرض أحمد حمودي، لكدمة خفيفة في القدم، وذلك بعد التحامه في كرة مشتركة مع جونيور أجايي.

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واستبعد حسام البدري، حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، من تقسيمة الفريق، وشارك جميع اللاعبين في التقسيمة بالتبادل إلا أن حسين السيد هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في التقسيمة وغادر ملعب التتش مبكرا.

وقاد التونسي أنيس الشعلالى مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة بدنية شاقة خلال مران الفريق، اليوم، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

واستمرت الفقرة البدنية لمدة 30 دقيقة لزيادة الأحمال البدنية قبل البدأ فى خوض اللقاء المرتقب أمام نظيره التونسي.

ويستعد الأهلى لملاقاة الترجي التونسي فى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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