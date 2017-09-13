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محكمة أوروبية: لا حظر على الأغذية المعدلة وراثيًا دون دليل

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محكمة أوروبية: لا حظر على الأغذية المعدلة وراثيًا دون دليل محكمة أوروبية: لا حظر على الأغذية المعدلة وراثيًا دون دليل

مصراوي Masrawy

محكمة أوروبية: لا حظر على الأغذية المعدلة وراثيًا دون دليل

09:12 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

محكمة أوروبية: لا حظر على الأغذية المعدلة وراثيًا دون دليل

الذرة - أرشيفية

بروكسل - (د ب أ): 

قضت أرفع محكمة بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بأن دول الاتحاد لا يمكنها تبني إجراءات طارئة لمنع استخدام الكائنات المعدلة وراثيا، إلا في حال وجود دليل على أنها تشكل أخطارا جسيمة.

وصدر حكم محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بقضية في إيطاليا، حيث حظرت زراعة الذرة المعدلة وراثيا من نوع "مون 810" من خلال قرار وزاري صدر عام 2013.

واتخذت الحكومة الإيطالية هذه الخطوة، بعدما رفضت المفوضية الأوروبية حظر استخدام الذرة من نوع "مون 810".

وطالبت إيطاليا المفوضية بمنع استخدام الذرة، مشيرة إلى نتائج دراسات علمية جديدة تم إجراؤها في إيطاليا.

وذكرت المفوضية، بناء على رأي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، أنه ليس هناك دليل ،يستند على أساس علمي، سوف يفرض منع استخدام الذرة من ذلك النوع.

وقضت محكمة العدل الأوروبية أنه ليس للحكومات الوطنية، ولا المفوضية الأوروبية الحق في منع استخدام الكائنات المعدلة وراثيا من خلال الإجراءات الطارئة، بدون دليل علمي على أنها تشكل خطرا جسيما على البيئة أو صحة الإنسان أو الحيوان.

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