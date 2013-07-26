نمو الاقتصاد البريطانى يتسارع فى الربع الثانى

تسارع نمو الاقتصاد البريطانى فى الربع الثانى من العام الحالى بدعم من إنفاق المستهلكين والشركات، لكنه مازال أصغر حجما منه قبل ركود عام 2008-2009.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الوطنى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى 0.6% فى الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق له، متماشيا مع التوقعات.

ونما الاقتصاد بنسبة 0.3% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقفز معدل النمو إلى 1.4% على أساس سنوى من 0.3% فى الربع الأول وهى أسرع وتيرة للزيادة منذ أوائل عام 2011، غير أن هذه البيانات مدعومة بيوم عمل إضافى فى الفترة بين أبريل ويونيو هذا العام.

وهذه هى المرة الأولى التى تنمو فيها جميع قطاعات الاقتصاد- الزراعة والإنتاج والبناء والخدمات- بنفس المعدل منذ الربع الثالث من عام 2010.

ويظل الاقتصاد البريطانى أصغر بنسبة 3.3% من حجمه فى الربع الأول من عام 2008، الذى بلغ فيه ذروته قبل الأزمة المالية التى دفعت البلاد إلى دائرة الركود.