أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"البيشمركة" تحذر من منع إجراء الاستفتاء بالمناطق المتنازع عليها مع بغداد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"البيشمركة" تحذر من منع إجراء الاستفتاء بالمناطق المتنازع عليها مع بغداد

07:49 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

هلكورد حكمت المتحدث باسم وزارة البيشمركة

أربيل - (د ب أ):

حذرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، من أي محاولة لمنع إجراء الاستفتاء بموعده المحدد في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).

وقال هلكورد حكمت المتحدث باسم وزارة البيشمركة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء إن "الوزارة تطمئن جميع المواطنين في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، إن عملية الاستفتاء ستتم بدون أي مشاكل"، مؤكدا عدم وجود "أي قوة تستطيع منع إجراء الاستفتاء في موعده المحدد".

وأضاف أن وزارة البيشمركة ستبذل قصارى جهودها للتنسيق مع الجهات المعنية في المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان، إذا ما وجدت الاستعداد لدى تلك الجهات".

يذكر أن المناطق المتنازع عليها تشمل مدن كركوك الغنية بالنفط وخانقين ومخمور ومناطق قرب سهل نينوى.

ومن المقرر أن يجري استفتاء إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إسرائيل تعلن تأييدها قيام دولة كردية

    أخبار

  • إسرائيل تؤيد استقلال إقليم كردستان عن العراق

    أخبار

  • بغداد ترفض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق

    أخبار

  • علاوي وبرزاني يبحثان في أربيل الاستفتاء في إقليم كردستان العراق

    أخبار

إعلان

2348e6d6cd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج