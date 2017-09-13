"البيشمركة" تحذر من منع إجراء الاستفتاء بالمناطق المتنازع عليها مع بغداد

أربيل - (د ب أ):

حذرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، من أي محاولة لمنع إجراء الاستفتاء بموعده المحدد في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).

وقال هلكورد حكمت المتحدث باسم وزارة البيشمركة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء إن "الوزارة تطمئن جميع المواطنين في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، إن عملية الاستفتاء ستتم بدون أي مشاكل"، مؤكدا عدم وجود "أي قوة تستطيع منع إجراء الاستفتاء في موعده المحدد".

وأضاف أن وزارة البيشمركة ستبذل قصارى جهودها للتنسيق مع الجهات المعنية في المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان، إذا ما وجدت الاستعداد لدى تلك الجهات".

يذكر أن المناطق المتنازع عليها تشمل مدن كركوك الغنية بالنفط وخانقين ومخمور ومناطق قرب سهل نينوى.

ومن المقرر أن يجري استفتاء إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.