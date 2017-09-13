مبعوث أمريكي يبحث استفتاء كردستان مع قيادات كردية

السليمانية - (د ب أ):

وصل بريت ماكجورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اليوم الأربعاء، إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان لبحث مسألة استفتاء إقليم كردستان مع القيادات الكردية.

وقال مصدر في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني إن ماكجورك عقد اجتماعاً مع عضوة المكتب السياسي في الحزب هيرو أحمد إبراهيم، وبافل الطالباني، ولاهور شيخ جنكي، حيث بحث مسألة الاستفتاء على استقلال كردستان".

وأشار المصدر إلى أن سفير أمريكا لدى العراق، دوجلاس سيليمان، والقنصل العام الأمريكي في أربيل، كين كروس حضرا المباحثات