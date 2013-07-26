بتروجت وجاسكو تفوزان بعقود بترولية فى السعودية والإمارات

أعلنت وزارة البترول فوز شركة بتروجت بعقدين بتروليين جديدين بقيمة 100.5 مليون دولار فى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعد استمراراً لانطلاقة ونجاحات الشركات البترولية المصرية العاملة بالخارج، وتوسعها فى العمل البترولى فى محيطها الإقليمى والدولى.

وقد تلقى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد الشيمى رئيس شركة بتروجت، تقريرا فى إطار المتابعة المستمرة لأنشطة واستثمارات العمل البترولى. وأوضح فيه أن المشروع الأول الذى فازت به بتروجت بقيمة 63 مليون دولار، ويقع على بعد 31 كم جنوب شرق مدينة ينبع السعودية، ضمن التوسعات التى تجريها شركتى أرامكو وجدوى للاستثمارات السعوديتين فى معمل لوبريف- ينبع.

وأشار التقرير إلى أن بتروجت ستقوم بتنفيذ وتوريد الأعمال المدنية لكل من منطقتى المستودعات والخدمات، وكذا تنفيذ أعمال تركيبات ميكانيكية تشمل المواسير والمعدات الدوارة والثابتة والهياكل المعدنية، حيث بدأ العمل بالفعل فى المشروع خلال الشهر الجارى، حيث تبلغ فترة تنفيذه 25 شهراً، ومن المقرر تسليمه فى 19 يوليو 2015.

وأضاف التقرير أن المشروع الثانى تم إسناده للشركة كمقاول عام لمشروع بخط غاز ياس- مينا زايد لصالح شركة جاسكو أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة بقيمة حوالى 5.37 مليون دولار وتقوم بترجت بتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار وتشغيل خطوط لنقل الغاز من نقطة الربط على خط 24 بوصة، لتوصيله إلى 5 مناطق مختلفة، وهى فهد وجبيل وساديات وريم ومينا زايد، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً، للانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكية و20 شهراً، للانتهاء من أعمال التكليف.

وأوضح التقرير أن إجمالى قيمة تعاقدات المشروعات الخارجية التى فازت بها شركة بتروجت فى العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2013، تصل إلى 265 مليون دولار، بما يعادل حوالى 1.5 مليار جنيه.