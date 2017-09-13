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وزير الكهرباء: رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض

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وزير الكهرباء: رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض

02:39 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

وزير الكهرباء: رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب – محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تتعامل مع شركة (ستيد جريد) الصينية، وهي أكبر شركة للكهرباء في العالم لبناء شبكات نقل على الجهود الفائقة، لتنفيذ مشروع خطوط في بطول 1200 كيلومتر، مشيرا إلى رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير وتحسين شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في مصر.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنّ "الوزارة قامت بدراسة جيدة جدا لتطوير شبكات النقل سواء كانت خطوطا أو مراكز تحكم لسنة 2025 لتغطية كافة احتياجاتنا، إضافة إلى وجود استراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة لسنة 2035، لتعظيم إدخال الطاقات المتجددة في الشبكة حتى نصل إلى نسبة 20% من الطاقة المتجددة داخل الشبكة بحلول عام 2022، و37% من الطاقة المتجددة في عام 2035".

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة حصلت على مليار جنيه من وزارة التخطيط تصرف خلال الستة شهور القادمة على تغيير بعض خطوط الجهد المتوسط الموجودة في أماكن تهدد الحياة في هذه الأماكن، معربا عن توقعه الانتهاء من هذا الأمر بنهاية العام الحالي.

وأضاف شاكر أنه تم وضع خطة على مدار ثلاث سنوات لتحسين شبكات الجهد المنخفض، كما وصلنا في محطات (سيمنز) إلى 90% من معدلات التنفيذ، متوقعا أن يتم افتتاحها في مايو 2018.

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