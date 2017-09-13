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المتحدث العسكري: إحباط عملية إرهابية ومقتل 5 تكفيريين بشمال سيناء

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المتحدث العسكري: إحباط عملية إرهابية ومقتل 5 تكفيريين بشمال سيناء المتحدث العسكري: إحباط عملية إرهابية ومقتل 5 تكفيريين بشمال سيناء

التحرير

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أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه فى إطار جهود قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت القوات صباح اليوم الأربعاء فى إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة لوجود شبورة مائية وقام أحد العناصر التكفيرية مرتدياً حزام ناسف بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة. 

وأضاف "البيان" أنه نتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمنى تم مقتل الإرهابي المرتدي للحزام الناسف والتعامل المباشر مع باقي العناصر التكفيرية، مما أسفر عن مقتل عدد (5) وإصابة (2) من العناصر الإرهابية، وقامت باقي العناصر بالفرار وجارى مطاردتهم لاستكمال القضاء عليهم، وقد نتج عن العملية استشهاد عدد (2) من جنودنا البواسل.

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هذا وتؤكد القوات المسلحة على المضي قدمًا في جهودها وتضحياتها لدحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار لصالح شعب العظيم.

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التحرير

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