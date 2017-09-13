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الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)

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الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش في مسقط رأسه بالبحيرة (صور) الآلاف يشيعون جثمان شهيد العريش في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)

التحرير

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شيع اليوم الآلاف من أهالي قرية الأبعادية التابعة لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد رقيب شرطة "محفوظ محمد حسن عوض الصباغ" والذي استشهد بحادث إرهابي بمدينة العريش بشمال سيناء في جنازة عسكرية مهيبة.

تقدم الجنازة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد بمحافظة البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

تشييع جثمان هيد العريش

وأدى الآلاف من أهالى دمنهور صلاة الجنازة على الشهيد بالمسجد الكبير بالقرية، ثم انطلقت الجنازة نحو مقابر القرية وسط هتافات مندده بالإرهاب قائلة "لا اله الإ الله الشهيد حبيب الله"، وأخرى تطالب بالقصاص للشهداء والضرب بيد من حديد على من يحرض عليه.

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كان قد خيّم الحزن على عزبة الحوشي بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، عقب وصول نبأ استشهاد رقيب شرطة "محفوظ محمد حسن عوض الصباغ" بقسم بير العبد، بحادث إرهابي اليوم بمدينة العريش بشمال سيناء.

ثشييع جثمان شهيد العريش

وشهدت مدينة العريش هجومًا إرهابيًا، جراء استهداف مسلحين 4 مدرعات شرطة وسيارة تشويش، على قول أمني عائد من مدينة بئر العبد باتجاه مدينة العريش، استشهد على إثرها 18 فرد شرطة بينهم ضابطان، وعريف شرطة محفوظ الصباغ أبن قرية الأبعادية بدمنهور، بينما أصيب عميد شرطة و6 أفراد آخرون، إضافة إلى تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة عن بعد في توقيت واحد.

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التحرير

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