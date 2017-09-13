"تعليم القليوبية": قوافل متابعة للإدارات والمدارس و300 معلم لسد العجز

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن مدارس القليوبية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مضيفًا في كلمته خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أن المديرية تسعى لتحقيق عام دراسي منضبط، عن طريق عدة إجراءات، منها تشكيل قوافل لمتابعة الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة بجميع المراحل التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتهم للإستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأشار عجلان إلى أنه تم تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، لسد كافة أوجه العجز في جميع التخصصات لجميع المراحل التعليمية، وخاصة الإدارات التي بها عجز في بعض التخصصات، والمواد المختلفة، حيث تم إعداد نشرة التوزيع الخاصة بذلك، والتي شملت 300 معلم تقريبًا بمختلف المراحل التعليمية.

واستطرد عجلان أنه تم الوصول بنسبة الاستلام والتوزيع للكتب الدراسية بالمرحلة الثانوية 99.75% والمرحلة الإعدادية 94.94% والمرحلة الابتدائية 99.64%، والتعليم التجاري 97.10% والتعليم الزراعي 93.55% والتعليم الصناعي 95.15%، وجاري الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، أنه تم مخاطبة مديرية الأمن لإتخاذ الإجراءات الأمنية، وتكليف الدوريات الراكبة بالتواجد والمرور المكثف بنطاق المدارس المختلفة، وخاصة مدارس البنات بكافة المراحل التعليمية من أجل الاطمئنان وتأمين العملية التعليمية والقائمين عليها، وكذلك مخاطبة مديرية الصحة تأكيدًا على توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس.